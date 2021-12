Trasporti: Corrotti (Lega), Roma-Lido bloccata, pendolari nel caos

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla tratta Roma-Lido niente treni dalle 6:30 di questa mattina tra Ostia e Magliana in entrambi i sensi di marcia, e migliaia di pendolari sono stati costretti ad affidarsi a soluzioni alternative per arrivare in tempo a scuola o sul posto di lavoro. Col passare del tempo i disagi per i 55mila pendolari della tratta diventano sempre più frequenti: un treno fantasma che nessuno sembra più riuscire a vedere ormai da tempo". Così in una nota Laura Corrotti, consigliere Lega Regione Lazio. (Com)