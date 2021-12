Vaticano: Papa nomina nuovo vescovo di Goiania, in Brasile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Goiania, in Brasile, presentata da Monsignor Washington Cruz, C.P. Al suo posto è stato nominato Monsignor João Justino de Medeiros Silva, trasferito dalla sede di Montes Claros. A darne notizia, la sala stampa vaticana. Mons. Joao Justino de Medeiros Silva é nato il 22 dicembre 1966 a Juiz de Fora, nello Stato di Minas Gerais. Ha compiuto gli studi di filosofia e di teologia (1988-1992) presso il seminario Santo Antonio dell'arcidiocesi di Juiz de Fora. Ha ottenuto il baccalaureato in pedagogia presso il Centro de Ensino Superior a Juiz de Fora; il baccalaureato e il master in Scienze sociali presso l'Universidade Federal de Juiz de Fora; la licenza e il dottorato in teologia dogmatica presso la Pontificia Università Gregoriana di Roma. Il 13 dicembre 1992 ha ricevuto l'ordinazione sacerdotale, incardinandosi nella medesima arcidiocesi, dove ha svolto diversi seguenti incarichi. Inoltre, è stato assessore e poi peritus della commissione episcopale per la dottrina della fede della Conferenza Episcopale Brasiliana e segretario dell'organizzazione dei seminari e istituti del Brasile (OSIB) del Regionale Leste 2. Il 21 dicembre 2011 è stato eletto vescovo titolare di Tullia ed ausiliare dell'arcidiocesi metropolitana di Belo Horizonte e consacrato l'11 febbraio successivo. Il 22 febbraio 2017 è stato nominato arcivescovo coadiutore di Montes Claros ed è divenuto ordinario il 21 novembre 2018. All'interno della Conferenza Episcopale Brasiliana è presidente della commissione per la cultura e l'educazione e membro del consiglio permanente. (Civ)