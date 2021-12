Turchia: Turkstat, cinque province più produttive valevano 53,5 per cento Pil nazionale 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le attività economiche delle province di Istanbul, Ankara, Smirne, Bursa e Adalia hanno rappresentato il 53,5 per cento del Prodotto interno lordo (Pil) della Turchia nell’anno 2020. Lo ha reso noto Turkstat, l’agenzia di statistica del Paese, in un rapporto pubblicato oggi. Da quanto rivelato, la sola provincia di Istanbul ha inciso sul Pil nazionale per il 30,1 per cento, con una attività economica ramificata che la rende la più produttiva del Paese. Ad eccellere, nella provincia della capitale finanziaria della Turchia, sono il settore dell’informazione e delle comunicazioni e quello dei servizi bancari e finanziari. Il settore meno produttivo, invece, è risultato quello dell’agricoltura. Dopo Istanbul, le province che hanno contribuito maggiormente al Pil, nel 2020, sono state Ankara (9,6 per cento del totale) e Smirne (6,1 per cento su scala nazionale). Per quanto riguarda il Pil pro-capite, quello della provincia di Istanbul, nel 2020, era il più alto del Paese con 97 mila lire turche (circa 6.234 euro). La provincia di Kocaeli e quella di Ankara avevano un Pil pro-capite annuale, nel 2020 di, rispettivamente, 96 mila lire turche (6.169 euro) e 85 mila lire turche (5.462 euro).(Tua)