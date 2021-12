India: gli agricoltori in protesta smobilitano presidio a partire da sabato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In una lettera aperta al governo avevano avanzato sei richieste. Gli agricoltori avevano chiesto una garanzia legale per gli acquisti al prezzo minimo di sostegno (Mps), il ritiro del disegno di legge Electricity Amendment Bill, la cancellazione delle disposizioni riguardanti le multe per la combustione delle stoppie, la chiusura dei procedimenti aperti contro i manifestanti, le dimissioni del sottosegretario all’Interno Ajay Kumar Mishra (il cui figlio è indagato nell’Uttar Pradesh in relazione ai disordini di Lakhimpur Kheri del 3 ottobre) e indennizzi per le famiglie dei contadini morti durante le proteste. Il governo ha risposto di essere disponibile a formare un comitato sul prezzo minimo di sostegno comprendente anche una rappresentanza degli agricoltori e ha posto la condizione della fine dello stato di agitazione per la chiusura dei procedimenti contro i manifestanti, ma non sono stati presi impegni scritti. (segue) (Inn)