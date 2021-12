India: gli agricoltori in protesta smobilitano presidio a partire da sabato (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, il ministro dell’Agricoltura, Narendra Singh Tomar, ha dichiarato che al governo non risultano decessi tra gli agricoltori durante le proteste e che pertanto non sono state avviate pratiche di indennizzo. Il Congresso nazionale indiano (Inc) ha presentato una mozione per chiedere al governo di registrare i dati e provvedere ai risarcimenti. Molti coltivatori hanno perso la vita durante le manifestazioni, soprattutto a causa delle condizioni meteorologiche e delle privazioni, ma anche in incidenti e per il presunto uso della forza da parte della polizia; secondo le stime peggiori i morti potrebbero essere più di 600. Anche il relatore speciale delle Nazioni Unite per il diritto all’alimentazione, Micheal Fakhri, accogliendo con favore la retromarcia sulle tre leggi, ha fatto presente che “per voltare davvero pagina dopo questo doloroso capitolo, è fondamentale che le autorità facciano giustizia sulle oltre 600 morti durante le proteste, e mettano in campo misure per evitare la ripetizione di simili eventi”. (segue) (Inn)