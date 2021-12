India: gli agricoltori in protesta smobilitano presidio a partire da sabato (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Inoltre, l’esperto dell’Onu ha esortato a “riflettere sulla necessità di un approccio più partecipativo che possa portare a decisioni più popolari. Il governo dovrebbe considerare la possibilità di attuare le riforme agricole nel pieno rispetto dei diritti economici, sociali e culturali del Paese, incluso quello all’alimentazione”. “Queste leggi – ha spiegato il relatore – avevano messo in discussione la stabilità dell’intero sistema alimentare dell’India. Speriamo che le conseguenti azioni sulla riforma del settore vengano portate avanti in linea con gli impegni del Paese per la tutela dei diritti umani e che vengano organizzate consultazioni significative con gli agricoltori, con le comunità e con i sindacati”. Fakhri ha anche evidenziato le “pesanti restrizioni alle libertà fondamentali imposte dalle autorità durante le manifestazioni”. (Inn)