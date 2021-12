Imprese: Orcel (Unicredit), nuovo piano guarda al futuro, settore protagonista della transizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo piano 2022-2024 di Unicredit guarda al futuro, e mira a riportare la banca in una posizione di leadership in Europa. Lo ha detto l’amministratore delegato, Andrea Orcel, presentando la nuova strategia del gruppo alla comunità finanziaria. “Dopo le distorsioni causate dalla pandemia, ci troviamo in un punto critico della nostra storia in cui abbiamo messo in discussione il nostro modo di lavorare e utilizzare la tecnologia: possiamo ricostruire la nostra economia e la nostra società, e credo che il settore finanziario abbia un ruolo cruciale da giocare in questa transizione”, ha detto, ribadendo la rinnovata attenzione dell’istituto nei confronti di clienti e stakeholders. (Rin)