Vaticano: Papa nomina monsignor de Kerimel vescovo di Tolosa

- Papa Francesco ha accettato la rinuncia al governo pastorale dell'arcidiocesi metropolitana di Toulouse, Francia, presentata da monsignor Robert Le Gall. Il Santo Padre ha nominato al suo posto monsignor Guy de Kerimel, finora vescovo di Grenoble-Vienne. A darne notizia la sala stampa vaticana. Guy de Kerimel è nato il 7 agosto 1953 a Meknes, arcidiocesi di Rabat, Marocco. È stato ordinato sacerdote per l'arcidiocesi di Aix il 29 giugno 1986. Il 19 febbraio 2001 è stato nominato vescovo titolare di Case mediane ed ausiliare di Nice e consacrato il 17 giugno successivo. Il 6 maggio 2004 è stato nominato coadiutore di Grenoble, succedendo per coadiutoria il 10 giugno 2006. All'interno della Conferenza Episcopale Francese è presidente della Commissione Episcopale per la liturgia e la pastorale sacramentale dal 2017. (Civ)