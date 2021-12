Urbino: Casellati, Carlo Bo protagonista del percorso culturale, politico ed istituzionale del Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per oltre mezzo secolo, Bo è stato il 'Signore di Urbino', il Rettore - l’anima e il volto - dell’Università che dopo la sua morte ne ha preso il nome, identificandosi idealmente con lui e assumendone l'eredità". Lo ha detto il presidente del Senato, Elisabetta Casellati, al seminario di chiusura della mostra “Carlo Bo e Urbino (1951-2001)" a Palazzo Ducale, Urbino. "Per scoprire quale è il segreto di questo straordinario connubio durato 53 anni - ha spiegato - è necessario guardare dentro l’esperienza di un uomo che è stato un grande protagonista del percorso culturale, politico ed istituzionale del Paese". Un intellettuale che per Casellati "ha usato il filtro della poesia e della prosa per vivere e interpretare più di settant’anni di storia nazionale. Che ha sempre inteso la letteratura come impegno umano e civile. E che attraverso la critica letteraria ha saputo scolpire una parte importante dell’identità collettiva", ha sottolineato il presidente del Senato.(Rin)