Imprese: Orcel (Unicredit), unificare banche locali per sbloccare potenziale e crescita sostenibile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit è banca con radici solide e 15 milioni di clienti, per i quali rappresenta la porta d’accesso all’Europa, con una forza di lavoro diversificata e multiculturale: dobbiamo rispettare le banche locali e le loro caratteristiche, ma anche unificarle per sbloccarne il potenziale collettivo. Lo ha detto l’amministratore delegato, Andrea Orcel, presentando la nuova strategia del gruppo alla comunità finanziaria. “Manca una strategia chiara per la crescita sostenibile, e la distribuzione di capitale è ancora insufficiente: una situazione che non riflette il potenziale della banca, e che va necessariamente risolta per garantire la trasformazione dell’istituto”, ha detto. (Rin)