Polonia: Della Vedova, pretendere superiorità delle normative nazionali a Ue è rischio per Europa

sottosegretario agli Esteri

21 luglio 2021

- La Polonia ha torto nel pretendere che le normative nazionali siano superiore a quelli dell’Unione europea, che “altrimenti crollerebbe”. Lo ha detto il sottosegretario di Stato agli Affari esteri e alla Cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova, all'evento nazionale dedicato alla piattaforma multilingue della Conferenza sul Futuro dell'Europa, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. “Per quel che riguarda la materia, il trattato è sempre superiore alle leggi nazionali”, ha ricordato Della Vedova in merito alla sentenza della Corte costituzionale polacca. “Non si può decidere una cosa opposta a quanto stabilito della legge comunitaria”, ha spiegato Della Vedova evidenziando che l’Unione “si fonda sui principi di democrazia e stato di diritto”. Ovvero che “qualsiasi ministro, capo di Stato e di governo non può decidere quello che vuole perché ci sono regole base che vanno rispettate da tutti che sono garanzia della nostra libertà”, ha spiegato il sottosegretario. Inoltre Della Vedova ha ricordato che “l’Europa e i Paesi dell’Ue si basano su questo principio che si basa sulla separazione dei poteri”. “La magistratura fa suo mestiere, in Polonia è stata fatta una scelta diversa, ovvero quella di andare contro la separazione dei poteri”, ha concluso.(Res)