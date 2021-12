Cuba: oltre 300 artisti chiedono al governo fine repressione nei confronti degli artisti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella dichiarazione, rilasciata l'8 dicembre, i firmatari chiedono al governo cubano di rispettare il ruolo fondamentale che l'arte e gli artisti svolgono nella società e di smettere immediatamente di molestare gli artisti per aver criticato il regime mentre esercitano il loro diritto all'espressione. Secondo quanto denuncia Hrw il governo cubano ha commesso abusi sistematici contro dozzine di artisti indipendenti, tra cui detenzioni arbitrarie e restrizioni abusive ai movimenti e alle comunicazioni, come gli arresti domiciliari e la sorveglianza. Almeno 50 artisti sono stati agli arresti domiciliari, incarcerati o indagati. (Com)