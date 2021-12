Roma: tentano un furto in abitazione in piena notte, due uomini arrestati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’immediato intervento dei militari ha consentito di bloccare il 27enne che ha prima tentato di fuggire a piedi e, successivamente, ha cercato vanamente di nascondersi dietro una siepe; l’altro malvivente, invece, rimasto nascosto all’interno del giardino, è stato fermato poco dopo, proprio nell’atto di scavalcare la recinzione dell’abitazione per darsi alla fuga. I militari hanno rinvenuto e sequestrato oltre agli arnesi da scasso anche 150 g di bocconi di carne, probabilmente utili per neutralizzare un cane di razza pitbull che si trovava all’interno dell’abitazione. Gli arrestati sono stati portati in caserma e trattenuti presso le camere di sicurezza in attesa di comparire dinanzi al Tribunale di Roma per la celebrazione del processo con rito direttissimo. (Rer)