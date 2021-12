Imprese: Sixtema e Federascomfidi insieme per l’evoluzione digitale dei Confidi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Federascomfidi e Sixtema SpA insieme per la transizione digitale dei Confidi associati grazie ad un accordo per la promozione e fornitura di servizi digitali avanzati ai soci. Le due società hanno sottoscritto un accordo che mira a sostenere la competitività e la digitalizzazione delle imprese di settore attraverso l’accesso ad una piattaforma dedicata. La partnership consentirà ai soci Federascomfidi di accedere, a condizioni agevolate, a servizi e soluzioni della piattaforma dedicata ai confidi “Sixtema.Credito” e alla platea di servizi digitali collegati, in un’ottica di offerta convergente ed integrata con servizi di Business Intelligence, Cybersecurity e Business Information. “Mettiamo al servizio dei Confidi di Fedeascomfidi e delle loro imprese associate, la lunga esperienza maturata nella progettazione e nello sviluppo di soluzioni tecnologiche ad hoc per i Confidi. Avere l’opportunità di contribuire all’innovazione di una importante platea imprenditoriale e associativa, rappresenta al contempo una grande sfida e anche un motivo di vero orgoglio” spiega Claudio Scaramelli, Ad di Sixtema, Tinexta Group. “La generale progressiva digitalizzazione dei sistemi e degli strumenti che ha conosciuto una forte accelerazione nei mesi della pandemia, rende strategica la sottoscrizione dell’accordo con Sixtema. Attraverso questa partnership saremo in grado di fornire ai nostri soci la possibilità di rivolgersi a un importante player nel mercato della digital trasformation, per supportare sempre meglio le imprese che rappresentiamo”, sottolinea Paolo Ferrè, presidente di Federascomfidi. Sixtema.Credito è la piattaforma sviluppata da Sixtema per i Confidi e gli Intermediari finanziari che consente di operare in massima compliance normativa e con i più alti standard di cybersicurezza. Semplificazione dei processi e riduzione dei tempi delle fasi approvative sono caratteristiche della piattaforma grazie alle funzioni di Business Process Management, di Worflow e di firma digitale.(Com)