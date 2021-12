Lavoro: Unioncamere, 354 mila persone richieste dalle imprese a dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 354 mila i lavoratori ricercati dalle imprese per il mese di dicembre, circa 52mila in più (+17,5 per cento) rispetto allo stesso periodo del 2019; nel trimestre dicembre 2021 – febbraio 2022 le imprese hanno in programma di assumere 1,4 milioni di lavoratori (+28,0 per cento rispetto all'analogo trimestre 2019). Sotto il profilo congiunturale, tuttavia, le assunzioni programmate dalle imprese per dicembre sono inferiori di 111mila unità rispetto a novembre (-23,9 per cento), anche per il clima di incertezza derivante dagli sviluppi a livello internazionale della pandemia e delle tensioni sui prezzi dell'energia e delle materie prime. A delineare questo scenario è il Bollettino del Sistema informativo Excelsior, realizzato da Unioncamere e Anpal. Anche in questo ultimo scorcio del 2021 la domanda di lavoro è trainata prevalentemente dai contratti a tempo determinato con 190 mila unità, pari al 53,6 per cento del totale entrate programmate, incidenza in crescita rispetto al 50,9 per cento registrata a dicembre 2019. Seguono poi i contratti a tempo indeterminato con 75 mila unità, valore di poco inferiore al dato di dicembre 2019 (pari a 76 mila), i contratti di somministrazione (30 mila, valore doppio rispetto a dicembre 2019), gli altri contratti alle dipendenze (24 mila), i contratti di apprendistato (16 mila), gli altri contratti alle dipendenze (11 mila) e i contratti di collaborazione (7 mila). (segue) (Rin)