Lavoro: Unioncamere, 354 mila persone richieste dalle imprese a dicembre (3)

- A crescere maggiormente è la domanda di operai specializzati, con un incremento di 20mila ingressi su dicembre 2019. Seguono poi i conduttori di impianti e operai di macchinari fissi e mobili (+15 mila) e i tecnici (+5 mila). Anche a dicembre sono difficili da reperire il 37,5 per cento dei profili ricercati per un totale di 133 mila posizioni scoperte. Tra le figure introvabili il Borsino Excelsior delle professioni segnala, nell'ordine: gli Specialisti in scienze matematiche, informatiche, chimiche, fisiche e naturali (difficoltà di reperimento 65,2 per cento), i Dirigenti (60,9 per cento), i Fonditori, saldatori, lattonieri, calderai, montatori carpenteria (59,4 per cento), gli Operatori della cura estetica (56,8 per cento), i Tecnici della gestione dei processi produttivi di beni e servizi (56,5 per cento), i Fabbri ferrai, costruttori di utensili e assimilati (55,4 per cento), gli Artigiani e operai specializzati addetti alla pulizia e all'igiene degli edifici (55,2 per cento), i Direttori e dirigenti dipartimentali di aziende (54,5 per cento), i Meccanici artigianali, montatori, riparatori e manutentori di macchine fisse e mobili (52,4 per cento), gli Operai di macchine automatiche e semiautomatiche per lavorazioni metalliche e per prodotti minerali (52,3 per cento), gli Ingegneri (52,0 per cento), i Tecnici della distribuzione commerciale e professioni assimilate (50,9 per cento), i Tecnici informatici, telematici e delle telecomunicazioni (50,3 per cento) e i Tecnici in campo ingegneristico (49,3 per cento). (segue) (Rin)