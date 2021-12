Ucraina: ministro Esteri romeno, dispiegamento di forze russe ai confini indica intenzione offensiva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aurescu ha poi criticato le accuse russe relative allo scudo antimissilistico della Nato a Deveselu, in Romania: "Lo scudo fa parte di un sistema strettamente difensivo. È usato per scopi di autodifesa. Non c'è alcuna intenzione di trasformare questo sistema in uno offensivo. Questo non è nemmeno possibile", ha dichiarato il ministro definendo "false" le accuse da parte di Mosca. "Gli elementi del sistema antimissilistico non mirano in alcun modo alla Federazione Russa", ha ribadito evidenziando che riguardano invece solo potenziali minacce al di fuori dell'area euro-atlantica, più precisamente dal Medio Oriente. "La Nato continua a sostenere la politica delle porte aperte, ma affinché uno Stato diventi membro della Nato devono essere soddisfatte una serie di condizioni", ha proseguito Aurescu sottolineando l'importanza del rafforzamento del fianco orientale. (Rob)