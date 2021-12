Lavoro: Letta, giovani priorità essenziale per il 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità essenziale, "per me, l'anno prossimo è quella dei giovani. Vorrei che il 2022 fosse l'anno in cui leviamo, togliamo i tirocini gratuiti ed in cui le forme di precariato vengano imitate ed abbattute". Lo ha detto il segretario del Partito democratico, Enrico Letta, intervistato dal Corriere.it. (Rin)