Legge Bilancio: Landini su sciopero, anche Cisl non soddisfatta, scenderà in piazza il 18

- Lo sciopero non è contro qualcuno, ma è stato proclamato per portare a casa dei risultati per le persone che rappresentiamo. Lo ha dichiarato il segretario nazionale della Cgil, Maurizio Landini, ospite di "Radio Anch'io" su Rai Radio 1. Sulla spaccatura interna al sindacato, con la scelta della Cisl di non partecipare allo sciopero generale, Ladini ha chiarito: "Noi stiamo sostenendo le posizioni che abbiamo presentato insieme. Ho poi visto che la stessa Cisl ha dichiarato che intende scendere in piazza il 18 dicembre". "Se si scende in piazza, vuol dire che non si è contenti e convinti che la partita sia chiusa", ha aggiunto. (Rin)