Ue: Di Maio, piattaforma per Conferenza sul futuro Europa per avvicinare cittadini a istituzioni

Luigi Di Maio

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- La piattaforma che abilita la partecipazione alla Conferenza sul futuro dell’Europa è una “opportunità” per avvicinare i cittadini alle istituzioni europee. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento all'evento nazionale dedicato alla piattaforma multilingue della Conferenza sul Futuro dell'Europa, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. “Tutte le istituzioni si sono impegnate a rendere concrete e quindi a realizzare le raccomandazioni che arriveranno dalla Conferenza sul futuro dell’Europa”, ha detto il ministro. La piattaforma è stata abilita in tutte le lingue dell’Unione per permettere ai cittadini avanzare proposte per migliorare l’Unione, lo facciamo attraverso questa piattaforma che ha come slogan è il ‘futuro è nelle tue mani’ e si rivolge a tuti coloro che non hanno accesso alle istituzioni”, ha aggiunto. “Noi stiamo promuovendo come Italia eventi come quello di oggi che attraverso il lavoro del Dipartimento per le politiche europee cercano di canalizzare le proposte sui principali punti che vorremmo cambiare come cittadini italiani all’interno dell’Unione”, ha sottolineato Di Maio. “Stiamo parlando della revisione dei meccanismi finanziari che riguarda punti programmatici come le due transizioni gemelle che sono già al entro del dialogo dell’Unione europea e poi il funzionamento del meccanismo decisionale, penso in questo caso al potere di veto di un solo Paese che può bloccare gli altri” in seno al Consiglio europeo.(Res)