Ue: ministra Esteri Germania, faremo di tutto per sostenere Conferenza su futuro dell'Europa

- La Germania farà di tutto affinché i risultati della Conferenza sul futuro dell'Europa "non finiscano in un cassetto ma vengano messi in atto in maniera concreta". Lo ha detto la ministra tedesca degli Esteri, Annalena Baerbock, durante una conferenza stampa tenuta a Parigi al fianco dell'omologo francese Jean-Yves Le Drian. "Potete contare sul sostegno della Germania, sul mio sostegno personale e sul sostegno dell'insieme del governo federale tedesco", ha detto Baerbock rivolgendosi a Le Drian. La ministra tedesca ha affermato che Parigi e Berlino lavoreranno insieme per "un'Europa forte e sovrana". (Frp)