Clima: Di Maio, da Cop26 ci aspettavamo qualcosa in più

Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

18 ottobre 2021

- Sui risultati della Cop26 di Glasgow, “ci aspettavamo qualcosa in più” ma “credo che sia stato un esercizio determinante soprattutto in funzione dello Youth for climate”. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Luigi Di Maio, nel suo intervento all'evento nazionale dedicato alla piattaforma multilingue della Conferenza sul Futuro dell'Europa, presso l'Auditorium Parco della Musica di Roma. Allo Youth for climate, ha ricordato Di Maio, “sono stati stabiliti alcuni target per la negoziazione che poi sono entrati nel cosiddetto patto climatico”.(Res)