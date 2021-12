Imprese: Unicredit, in nuovo piano sostenibilità parte integrante della cultura della banca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La sostenibilità sarà parte integrante della cultura di Unicredit: la banca sarà impegnata in prima persona, puntando a raggiungere gli stessi standard chiesti ai clienti. È quanto si legge in una nota dell’istituto, che oggi presenterà il nuovo piano strategico 2022-2024 alla comunità finanziaria. Per sostenere le comunità in cui opera, Unicredit ridurrà del 60 per cento le emissioni di gas serra dal 2008 con obiettivo net zero entro il 2030; rafforzerà al 79 per cento l’utilizzo di energia rinnovabile negli uffici, con obiettivo di azzeramento della plastica monouso entro la fine del 2022; contribuirà per oltre 40 milioni a iniziative di corporate citizenship e filantropiche e per l’educazione finanziaria di centomila giovani. Allo stesso tempo, la banca investirà 100 milioni per la realizzazione delle policy Esg globali e garantire parità retributiva a parità di lavoro. (Com)