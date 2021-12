Russia: Stato maggiore, oltre 95 per cento lanciatori armi nucleari strategiche pronto all'uso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La triade nucleare in dotazione alle forze armate russe fornisce una soluzione di deterrenza contro potenziali attacchi nemici ed in particolare oltre il 95 per cento dei lanciatori di armi nucleari strategiche da terra è costantemente pronto per essere adoperato in combattimento. Lo ha affermato il capo di Stato maggiore delle forze armate russe, Valerij Gerasimov, aggiungendo che la Russia continua le sue attività pianificate per rafforzare la propria capacità di difesa, in stretta conformità con gli obblighi internazionali derivanti dal Trattato sulle misure per l'ulteriore riduzione e limitazione delle armi offensive strategiche (Start-3). (Rum)