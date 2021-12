Vaccino: Fedriga (Regioni), le dosi ci sono ma sono limitate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rispetto alla richiesta di terze dosi e incremento delle prime "non riusciamo a fare tutti nel mese di dicembre. Le dosi le abbiamo ma sono limitate". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a “24 Mattino” su Radio 24. Il Fvg ha 420 mila dosi in agenda nel solo mese di dicembre, circa 15 mila al giorno e sono molte, se ne avessimo di più - ha spiegato - potremmo potenziare e anticipare". Ma "serve anche il personale - ha aggiunto Fedriga - e le Regioni stanno facendo molto. Tutte le Regioni cercano personale ma non ce n'è".(Rin)