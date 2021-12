Green pass: Fedriga (Regioni), serve correttivo per non penalizzare i più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Senza green pass "rischiamo di escludere dei ragazzi dai mezzi pubblici. Se c'è qualche lieve correttivo da mettere in campo facciamolo, non è un segno di debolezza". Lo ha detto il presidente del Friuli Venezia Giulia e della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, a “24 Mattino” su Radio 24. "Il governo sta facendo le sue valutazioni per trovare un soluzione per non penalizzare i ragazzi - ha aggiunto -. Dobbiamo trovare un rimedio".(Rin)