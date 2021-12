Francia: presidenziali, candidati sinistra bocciano proposta di Hidalgo sulle primarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I candidati della sinistra alle prossime elezioni presidenziali francesi bocciano la proposta della socialista Anne Hidalgo, anche lei in corsa per l'Eliseo, che ieri 8 dicembre ha proposto delle primarie per scegliere un nome unico da presentare. Il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, ha respinto la proposta, invitando dai microfoni dell'emittente televisiva "BfmTv" Hidalgo ad unirsi al suo partito: "non abbiamo problema ad accogliere tutti". Contrario anche il leader del partito ambientalista Europa Ecologia-I Verdi (Eelv) e candidato alle prossime elezioni presidenziali francesi, Yannick Jadot. "Non parteciperò ad una primaria della sinistra", ha affermato l'ambientalista all'emittente radiofonica "Europe 1". "Non penso che la speranza della sinistra si risolverà con un nome, una personalità", ha detto all'emittente "France info" il candidato del Partito comunista francese Fabien Roussel. (Frp)