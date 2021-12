Energia: Qatar Energy firma accordo con la Cina per fornitura di 1 milione di tonnellate di gas all'anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Qatar Energy ha firmato un accordo di vendita e acquisto a lungo termine con la società cinese "S&T" per il commercio del gas, per fornire un milione di tonnellate di gas naturale liquefatto all'anno. Lo ha reso noto la stessa compagnia in un comunicato ieri rivelando che la durata dell'accordo sarà di circa 15 anni, a partire dall'ultimo trimestre del 2022. Il comunicato ha indicato che le spedizioni di Gnl saranno fornite utilizzando le navi della flotta di navi metaniere del Qatar verso la stazione di ricezione del gas di Tangshan.(Res)