Tunisia: presidente Saied, pronti ad aumentare numero borse di studio a studenti palestinesi

- Il presidente della Repubblica della Tunisia, Kais Saied, ha annunciato, durante una conferenza stampa congiunta con l'omologo palestinese Mahmoud Abbas giunto nel Paese martedì 7 dicembre per una visita ufficiale, la disponibilità ad aumentare il numero di borse di studio e posti assegnati agli studenti palestinesi. Lo riferisce l'emittente radiofonica "Mosaique Fm", aggiungendo che Saied ha annunciato anche lo sviluppo di meccanismi di cooperazione con Ramallah in tutti i campi come la salute e la formazione professionale. (Tut)