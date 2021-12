Algeria: ministero della Difesa, smantellata cellula terroristica ad Orano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Difesa nazionale dell'Algeria ha annunciato lo smantellamento di una cellula terroristica operante per l'organizzazione "Rashad" nella provincia di Orano. Secondo il comunicato del ministero, la gendarmeria nazionale ha arrestato nove persone, tra cui "elementi pericolosi". Il ministero ha aggiunto che le persone sospettate sono accusate di coinvolgimento in un'organizzazione terroristica che prende di mira la sicurezza , l'unità nazionale e la stabilità delle istituzioni, oltre all'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione per reclutare persone, sostegno agli atti criminali di tale organizzazione e la diffusione delle sue idee estremiste.(Ala)