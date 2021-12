Regioni: oggi Conferenza su Europa e Pnrr

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, Massimiliano Fedriga, ha convocato per oggi la Conferenza, dalle ore 12 alle ore 14, in seduta straordinaria. La Conferenza delle Regioni incontrerà il presidente del Comitato delle Regioni dell’Unione europea, Apostolos Tzitzikostas, per approfondire in particolare i temi del ruolo delle Regioni nel Pnrr e della Conferenza per il futuro dell’Europa. (Rin)