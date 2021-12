Sardegna: nuovo contagio di variante Omicron, ora i casi sono due

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nuovo caso di variante Omicron in Sardegna. Si tratta di un contatto stretto della prima paziente, una passeggera di un volo Roma-Alghero rientrata in Sardegna dopo un viaggio in Sudafrica. Entrambi i pazienti stanno bene. Nessun contagio, invece, fra i 118 passeggeri che hanno viaggiato sul volo in cui era imbarcata la prima paziente positiva alla variante Omicron. L'Ats ha effettuato un nuovo tampone molecolare martedì e i risultati sono stati negativi. (Rin)