Regno Unito: premier nordirlandese, governo di Londra agisca senza panico su Covid

- Il primo ministro dell'Irlanda del Nord, Paul Givan, ha esortato i suoi funzionari del governo a non prendere decisioni "dettate dal panico" in merito alla nuova variante Omicron del coronavirus. Come riporta l'emittente radio televisiva "Bbc", nella giornata del 7 dicembre, in Irlanda del Nord sono stati trovati tre casi della variante. Givan ha affermato infatti che gli ultimi sviluppi sul virus non sono una sorpresa, esortando le persone a seguire i consigli di salute pubblica e a non rimanere indifferenti. Givan ha però ripetuto di non credere che saranno necessarie ulteriori restrizioni in vista delle feste natalizie. Ieri 8 dicembre, il primo ministro britannico Boris Johnson ha annunciato le nuove restrizioni per l'Inghilterra nel tentativo di frenare la diffusione del virus nella nazione. Le misure includono il consiglio di lavorare da casa, l'uso di mascherine nei luoghi pubblici e l'introduzione di passaporti per i vaccini in luoghi affollati. (Rel)