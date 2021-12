Usa: entra in servizio nuovo cacciatorpediniere battezzato in onore del senatore Inouye

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' entrato in servizio alle Hawaii un nuovo cacciatorpediniere lanciamissili della Marina militare degli Stati Uniti battezzato Daniel Inouye, in onore dell'omonimo senatore deceduto nel 2012. Il cacciatorpediniere è la prima unità della Marina militare Usa dedicata a un cittadino statunitense di origine giapponese. Inouye è stato il primo membro del Congresso federale Usa di origini giapponesi, e ha servito come rappresentante delle Hawaii al Senato Usa dal 1963 sino all'anno della sua morte. Il segretario della Marina militare Usa, Carlos Del Toro, ha ricordato in occasione della cerimonia il servizio di Inouye durante la Seconda guerra mondiale, quando da militare di fanteria schierato in Italia continuò a combattere nonostante l'esplosione di una granata gli avesse reso inservibile un braccio. Tale impresa era valsa al senatore una Medaglia d'onore. (Nys)