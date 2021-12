Energia: Usa, New Mexico respinge offerta Iberdrola per acquisto di Pnm Resources (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del comitato, Stephen Fischmann, ha affermato che Iberdrola "non è il partner giusto in questa fase della nostra transizione energetic". Un gruppo di organizzazioni ambientaliste ha rilasciato una dichiarazione congiunta esprimendo frustrazione per il rifiuto, dato che Avangrid si era impegnata a investire oltre 265 milioni di euro per ridurre le emissioni di CO2 e creare posti di lavoro. Pnm Resources, attraverso le sue controllate regolamentate Pnm e Tnmp dispone di 2,8 GW di capacità installata e distribuisce un totale di 14,9 terawattora (TWh) in New Mexico e Texas. (Spm)