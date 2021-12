Francia: ministro Salute, farmacie aperte la domenica per vaccinare contro Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia i farmacisti potranno aprire tutte le domeniche nei mesi di dicembre e gennaio per somministrare vaccini contro il coronavirus. Lo ha detto il ministro della Salute, Olivier Veran, ai microfoni dell'emittente televisiva "France 2". Veran ha sottolineato che la Francia è il Paese che somministra più richiami. "Ieri più di 650 mila francesi hanno ricevuto un'iniezione di richiamo", ha detto il ministro, sottolineando tuttavia che bisogna andare "più veloci". "Moltiplichiamo il numero di centri che possono vaccinare: i liberali, i farmacisti, i medici, i fisioterapisti, le ostetriche, gli infermieri che possono vaccinare in città ricevono questa settimana più di 4 milioni di dosi di vaccini a Rna messaggero", ha affermato il ministro. (Frp)