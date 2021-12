Germania: esportazioni aumentate del 4,1 per cento a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le esportazioni della Germania sono aumentate a ottobre scorso del 4,1 per cento dal settembre precedente, invertendo la tenenza negativa dei due mesi precedenti. È quanto comunicato dall'Ufficio federale di statistica (Stba). Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, a ottobre l'export tedesco ha raggiunto un valore di 121,3 miliardi di euro, pari a un incremento dell'8,1 per cento su base annua. Nello stesso periodo, le importazioni della Germania sono cresciute del 17,3 per cento a 108,5 miliardi di euro. Entrambi gli indicatori hanno superato i livelli di febbraio 2020, l'ultimo mese prima dell'inizio della pandemia di Covid-19 in Germania con l'attuazione delle relative misure anticontagio. Nei primi dieci mesi del 2021, le esportazioni tedesche hanno registrato un aumento del 13,9 per cento a 1.132,2 miliardi di euro. (Geb)