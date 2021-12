Spagna: entro 2050 circa 27 milioni cittadini a rischio di carenza d'acqua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro il 2050 circa 27 milioni di spagnoli rischiano di soffrire di carenze idriche e il 70 per cento del territorio iberico è minacciato dalla desertificazione. Questa tendenza potrebbe essere aggravata, secondo il presidente dell'Associazione spagnola delle imprese di costruzione e concessione di infrastrutture (Seopan), Julian Nunez, dall'inefficienza delle infrastrutture fognarie e delle reti di approvvigionamento obsolete che sono responsabili della perdita di 16 litri d'acqua per ogni 100 litri forniti. Come riferisce il quotidiano "El Mundo", è l'allarme lanciato nel corso dell'evento "Realtà e futuro del settore idrico in Spagna" che ha riunito vari esperti del settore. Nel corso dell'iniziativa, gli oratori hanno sottolineato che il cambiamento climatico sta compromettendo le risorse idriche della penisola e qualsiasi passo intrapreso in questo ambito dalle istituzioni e dagli agenti sociali deve essere volto a invertire questa tendenza e a garantire la sostenibilità del sistema idrico spagnolo. Il presidente di Seopan ha ricordato al governo in particolare uno degli obiettivi dell'Agenda 2030 delle Nazioni unite: la promozione di infrastrutture idriche sostenibili che riducano del 50 per cento le acque reflue non trattate. Un obiettivo che, secondo Nunez, fino a questo momento la Spagna non ha rispettato, evidenziando che gli investimenti pubblici per le opere idrauliche sono diminuiti del 37 per cento rispetto al periodo pre-pandemia. (Spm)