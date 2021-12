Libia: Kubis, occasione delle elezioni presidenziali e parlamentari non dovrebbe essere persa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’inviato uscente delle Nazioni Unite in Libia, Jan Kubis, ha dichiarato che l’opportunità di tenere elezioni nella data specifica non dovrebbe essere persa come punto di partenza per un nuovo futuro democratico per il Paese. Lo riferisce il quotidiano “Libya al Ahrar”, sottolineando che tenere le elezioni presidenziali e parlamentari complete, libere ed eque nella data concordata è fondamentale per uscire dal ciclo prolungato di transizione politica e tornare alla legittimità democratica.(Lit)