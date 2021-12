Filippine: Corte Suprema invalida parte della legge anti-terrorismo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema della Filippine ha sancito oggi, 9 dicembre, l'incostituzionalità di parte della legge anti-terrorismo approvata lo scorso anno. Secondo la Corte, parte della legge è "eccessiva e lesiva della libertà di espressione". Il controverso provvedimento, firmato dal presidente Rodrigo Duterte a luglio 2020 e osteggiato dai suoi oppositori, ha suscitato anche dure critiche da parte di avvocati e attivisti per i diritti umani, che temono il potenziale abuso delle nuove disposizioni di legge per limitare la libertà di parola e il dissenso al governo in carica. La legge approvata lo scorso anno concede vasti poteri alla polizia e alle Forze armate per fronteggiare le minacce alla sicurezza nazionale, ma l'indeterminatezza degli articoli e delle fattispecie ivi presentate apre le porte, secondo gli oppositori, ad un uso discrezionale e discriminatorio della forza di polizia. Le argomentazioni su cui poggia il pronunciamento della Corte Suprema non sono ancora disponibili, e il governo non ha commentato la sentenza. Panfilo Lacson, senatore candidato alla presidenza filippina e principale promotore della legge anti-terrorismo, aveva anticipato il pronunciamento con un tweet, dicendosi pronto a rispettare qualsiasi presa di posizione della Corte Suprema. (segue) (Fim)