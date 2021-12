Usa: Meadows fa causa a Pelosi e commissione 6 gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex capo del personale della Casa Bianca di Donald Trump, Mark Meadows, ha intentato causa contro la presidente della Camera Usa, Nancy Pelosi, e contro la commissione di inchiesta congressuale sull'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio. Meadows, che rischia a sua volta una denuncia per il rifiuto di cooperare alle indagini della commissione, ha presentato un esposto alla giustizia civile contestando l'autorità della commissione di sottoporlo a mandati di comparizione e richieste di accesso agli atti, incluse le sue conversazioni telefoniche private. Meadows e i suoi legali contestano anche la decisione del presidente Joe Biden di non far valere il privilegio esecutivo teoricamente goduto dal suo predecessore Trump nel contesto dell'indagine, consentendo così alla commissione di accedere alla totalità degli atti e delle conversazioni telefoniche dell'ex presidente relative al suo mandato quadriennale alla Casa Bianca. "Il signor Meadows è stato posto nella insostenibile posizione di scegliere tra disposizioni di origine costituzionale tra loro contrastanti", ha affermato uno dei legali dell'ex collaboratore di Trump, aggiungendo che tocca ora alla magistratura ristabilire in maniera univoca i limiti dell'attività investigativa congressuale a carico dell'ex presidente e dei suoi collaboratori. (Nys)