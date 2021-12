Usa: Covid, Senato vota revoca obbligo vaccinale per dipendenti grandi aziende (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I Repubblicani ritengono che il decreto ecceda i limiti di potere del governo federale e violi i diritti civili dei lavoratori statunitensi; lo scorso novembre una corte di New Orleans ha sospeso l'obbligo di vaccinazione decretato dal presidente, riscontrandovi "gravi" falle di legittimità costituzionale. Contro il provvedimento hanno presentato ricorso anche diversi Stati e associazione di rappresentanza del Paese. Da un sondaggio Axios-Ipsos pubblicato a fine novembre emerge che solo il 14 per cento dei lavoratori Usa sostiene il licenziamento dei lavoratori non vaccinati; un sondaggio pubblicato dal "Wall Street Journal" lo scorso 7 dicembre rileva però un sostegno del 50 per cento degli elettori all'obbligo di vaccinazione voluto da Biden. (Nys)