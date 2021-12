Usa-Russia: "Nbc News", amministrazione Biden studia "sanzioni senza precedenti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione del presidente Usa Joe Biden studia "sanzioni senza precedenti" ai danni della Russia, che scatterebbero nel caso di una invasione armata dell'Ucraina da parte di quel Paese. Lo scrive "Nbc News", secondo cui le opzioni al vaglio della Casa Bianca includono l'esclusione di Mosca dal sistema di pagamento digitale interbancario Swift, con un conseguente isolamento della Russia dai mercati obbligazionari, e la messa in crisi delle banche commerciali russe e degli oligarchi di quel Paese. Tale scenario - evidenzia l'emittente televisiva Usa - porrebbe gli Stati Uniti in una rotta di collisione senza precedenti con un'altra potenza nucleare globale: per tale ragione, le sanzioni appaiono come un deterrente teso a scongiurare un nuovo conflitto al confine tra Usa e Ucraina, e a spronare Mosca a sedere al tavolo delle trattative con la Nato come prospettato ieri dallo stesso Biden. La tensione al confine tra Russia e Ucraina è andata aumentando negli ultimi mesi, con l'ammassamento al confine tra i due Paesi di oltre 90mila militari da parte della Russia. (segue) (Nys)