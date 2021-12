Usa-Russia: "Nbc News", amministrazione Biden studia "sanzioni senza precedenti" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti non invieranno truppe in Ucraina in caso di attacco da parte della Russia, ma premono per un nuovo processo diplomatico che coinvolga “almeno quattro tra i maggiori Paesi della Nato” e che prenda in considerazione le preoccupazioni di Mosca rispetto all’Alleanza. Lo ha dichiarato ieri il presidente Joe Biden durante un breve incontro con i giornalisti alla Casa Bianca. “L’idea che gli Stati Uniti usino unilateralmente la forza per fronteggiare un’invasione dell’Ucraina da parte della Russia non è sul tavolo al momento”, ha detto Biden ripreso dall’emittente “Cnn”. “Abbiamo un obbligo morale e legale verso i nostri alleati Nato in base all’Articolo 5. E’ un obbligo sacro. Ma quell’obbligo non si estende all’Ucraina”. (segue) (Nys)