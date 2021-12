Vaticano: Papa Francesco ha fatto visita alla Comunità Cenacolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questo pomeriggio, poco prima delle 16.30, Papa Francesco si è recato presso la sede della Comunità Cenacolo, dove è stato accolto dai circa 25 fratelli e sorelle della fraternità Buon Samaritano, presente a Roma, e da altri provenienti da alcune fraternità sparse per l’Italia, uniti a famiglie nate nella comunità e alle persone assistite regolarmente. Lo rende noto la sala stampa vaticana. Nella nota diffusa si legge inoltre che il Santo Padre "Dopo aver visto un film sulla vita di San Giuseppe, realizzato dai ragazzi ospiti delle due fraternità a Medjugorje, e aver ascoltato alcune delle storie di accoglienza e rinascita vissute dai membri della Comunità, ha preso la parola per ringraziare la Comunità Cenacolo e incoraggiare il cammino di questi giovani". Rivolgendosi ai presenti il Pontefice ha esortato a "non avere paura della realtà, della verità, delle nostre miserie. Non avere paura perché a Gesù piace la realtà come è, non truccata; al Signore non piace la gente che si trucca l’anima, che si trucca il cuore" e ha aggiunto: "Aiutate tanti giovani che sono in situazioni come la vostra”. Infine, ha esortato il Papa: "Abbiate il coraggio di dire: 'Pensa che c’è una strada migliore'". Papa Francesco ha benedetto la Cappella, costruita dagli stessi membri con oggetti di recupero, a significare anche il rinnovamento della vita di ciascuno all’interno della Comunità Cenacolo. Quindi ha pregato insieme a tutti con la preghiera dedicata a San Giuseppe e contenuta nella Lettera Apostolica Patris Corde, affidando alla protezione del Santo il mondo e la Chiesa, e concludendo così l’Anno a lui dedicato. (Civ)