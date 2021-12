Roma: 22enne a piazza della Repubblica, solidarietà del questore ad agenti feriti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni equipaggi della Questura di Roma sono intervenuti stamattina, con la polizia locale Roma Capitale, in una difficile situazione, in Piazza della Repubblica, dove un Nigeriano, di 22 anni, completamente nudo, all'interno della fontana era in stato di agitazione. A conclusione dell'intervento è stato denunciato per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio. Nel corso dell'attività, riportata anche sui social con un video che ne documenta le fasi finali, due agenti della polizia di stato sono rimasti contusi e sono dovuti ricorrere alle cure del pronto soccorso, dove sono stati refertati con 7 giorni di prognosi, per trauma alla caviglia e alla mano. (segue) (Rer)