Arabia Saudita-Libano: Riad nomina nuovo incaricato d’affari a Beirut

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Arabia Saudita avrebbe nominato Rajeh Otaibi nuovo incaricato d'affari ad interim in Libano, secondo quanto riferito da fonti libanesi all’agenzia di stampa russa “Sputnik”. L’arrivo a Beirut del nuovo incaricato d’affari saudita dovrebbe avvenute nei prossimi giorni. A fine ottobre, le autorità saudite hanno richiamato il loro ambasciatore dal Libano per consultazioni e hanno concesso alla controparte libanese 48 ore per lasciare il regno. Il motivo di tali decisioni sono state le dichiarazioni de ministro dell’Informazione libanese George Kordahi sulla guerra in Yemen che in un’intervista ad “Al Jazeera” ha affermato che essa era priva di significato e che le azioni della coalizione araba guidata dai sauditi erano aggressioni, mentre le azioni dei ribelli sciiti Ansar Allah (meglio noti come Houthi) erano difensive. A inizio settimana, in concomitanza con la visita in Arabia Saudita del presidente francese Emmanuel Macron, Kordahi ha annunciato le sue dimissioni.(Res)