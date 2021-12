Giustizia: Conte, referendum tentativo di dare scappellotto a magistratura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Qualche referendum sulla giustizia potrei sottoscriverlo anche io, altri no. Quello che non mi piace dell'impianto generale è la sorta di rivalsa del potere politico su quello giudiziario". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. E' il "tentativo di dare qualche scappellotto alla magistratura", ha aggiunto. (Rin)