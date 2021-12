© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Fra un po' parte la scuola di formazione" del Movimento cinque stelle "in cui definiremo anche il nostro pantheon", ma "innanzitutto sono tutti gli italiani che hanno onorato la storia patria, da De Gasperi in avanti". Lo ha detto il presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, nel suo intervento ad Atreju, la convention di Fratelli d'Italia in corso a Roma. (Rin)