Vaticano: videomessaggio del Papa per inaugurazione torre della Sagrada Familia di Barcellona

- Videomessaggio del Santo Padre Francesco invia in occasione dell'inaugurazione della Torre della Vergine Maria della Basilica della Sagrada Família che si tiene oggi, solennità dell'Immacolata Concezione della Beata Vergine Maria, con la benedizione della torre e l'accensione di una stella a 12 punte che corona la guglia, al termine della Santa Messa celebrata dall'arcivescovo di Barcellona, cardinale Juan José Omella Omella. Il Papa ha voluto rivolgere un saluto in maniera "speciale ai più poveri di questa grande città, ai malati, alle persone colpite dalla pandemia del Covid-19, agli anziani, ai giovani che per diverse situazioni vedono compromesso il loro futuro, alle persone che stanno vivendo momenti di prova. Cari amici, per tutti voi risplende oggi la stella della torre di Maria". Quindi l'esortazione di Bergoglio: "Alzando i nostri occhi alla stella che corona la torre, vi invito a contemplare la nostra Madre, "perché ogni volta che guardiamo a Maria torniamo a credere nella forza rivoluzionaria della tenerezza e dell'affetto". Oggi celebriamo la solennità di Maria Immacolata, lei sì che è un'opera d'arte! In perfetta sintonia con il disegno di Dio per lei, la Vergine Maria divenne la più santa, umile, docile e trasparente dinanzi a Dio". In chiusura Papa Francesco ha auspicato saggezza e ampiezza di vedute tra coloro che hanno ruoli di responsabilità: "Prego affinché ognuno di voi faccia sì che Barcellona sia più vivibile e accogliente per tutti. Affido in modo particolare quelle persone che svolgono ruoli di maggiore responsabilità. Che la Vergine Maria ottenga per loro saggezza, prontezza nel servizio e ampiezza di vedute". (Civ)